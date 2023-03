Muszą być gotowi na każdą sytuację. Mundurowi przeprowadzili ćwiczenia na lotnisku

W ramach ćwiczeń dyżurny zadysponował na miejsce także patrole z komisariatu na Szwederowie oraz z Wydziału Ruchu Drogowego z bydgoskiej komendy do zabezpieczenia terenu i dróg dojazdowych do lotniska/fot. KMP w Bydgoszczy

W ramach ćwiczeń na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy z psem służbowym do wykrywania materiałów wybuchowych

W ramach ćwiczeń na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy z psem służbowym do wykrywania materiałów wybuchowych

W ramach ćwiczeń dyżurny zadysponował na miejsce także patrole z komisariatu na Szwederowie oraz z Wydziału Ruchu Drogowego z bydgoskiej komendy do zabezpieczenia terenu i dróg dojazdowych do lotniska/fot. KMP w Bydgoszczy

Awaryjne lądowanie samolotu z ładunkiem wybuchowym na pokładzie – taki był scenariusz piątkowych (10 marca) ćwiczeń służb na bydgoskim lotnisku.

– Scenariusz ćwiczenia przewidywał współdziałanie służb oraz zabezpieczenie terenu w związku z awaryjnym lądowaniem samolotu na lotnisku w Bydgoszczy – informuje policja. – Ćwiczenia zostały przeprowadzone w warunkach symulowanego zagrożenia na specjalnie przygotowanym trenażerze szkoleniowym.W ramach ćwiczeń na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Wydziału Prewencji KMP w Bydgoszczy z psem służbowym do wykrywania materiałów wybuchowych – mieli być wsparciem dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na miejsce dyżurny zadysponował także patrole z komisariatu na Szwederowie oraz z Wydziału Ruchu Drogowego z bydgoskiej komendy do zabezpieczenia terenu i dróg dojazdowych do lotniska.– Wspólne ćwiczenia służb mają na celu doskonalenie koordynacji działań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pasażerów i obsługi lotniska – przekazuje policja.