Асистент інваліда, медичний факультет у Бидгощі та Всесвітній Тиждень Мозку

Початок набору до програми "Асистент інваліда", новий факультет у Політехніці та заходи з нагоди Всесвітнього Тижня Мозку.

Розпочато набір на міністерський проєкт "Асистент інваліда". Це людина, якаповинна супроводжувати свого підопічного у повсякденній діяльності:допомогти з покупками, сходити з ним на концерт, в кіно чи до друзів, або просто поговорити. Діяльність оплачується, проте повинна бути відповідна кваліфікація. Більше інформації в Центрах соціального захисту.З нового навчального року в Бидгоській Політехніці має з'явитися Медичний Факультет. Незабаром університет подасть заявку на його запуск. План забудови патанатомічного відділу готовий. Також ведуться переговори з лікарнями, де могли б навчатися студенти. В даний час у Бидгощі функціонує Медичний Факультет Collegium Medicum Університету Миколи Коперника.Розпочався Всесвітній Тиждень Мозку, спрямований на популяризацію знань про мозок, нервову систему та її функціонування. Організаторами у Куявсько-Поморському є Університет Миколи Коперника в Торуні та Управління освіти в Бидгощі. Лекції та майстер-класи плануються по всьому регіону. Більше інформації на https://tydzienmozgu.umk.pl/.