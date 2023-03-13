Poniedziałek, 13 marca 2023 r.   Imieniny: Bożeny, Krystyny
Polskie Radio PiK » Region
2023-03-13, 12:31 Pavlo Podkopaiev

Асистент інваліда, медичний факультет у Бидгощі та Всесвітній Тиждень Мозку

Розпочато набір на міністерський проєкт "Асистент інваліда". Це людина, яка повинна супроводжувати свого підопічного у повсякденній діяльності/ фото: Pixabay
Розпочато набір на міністерський проєкт "Асистент інваліда". Це людина, яка повинна супроводжувати свого підопічного у повсякденній діяльності/ фото: Pixabay
Початок набору до програми "Асистент інваліда", новий факультет у Політехніці та заходи з нагоди Всесвітнього Тижня Мозку.
Kto jest podatny na fake newsy Jak dzieci uczą się mówić Tydzień Mózgu w regionie

Kto jest podatny na fake newsy? Jak dzieci uczą się mówić? Tydzień Mózgu w regionie

Minister zdrowia na Politechnice Bydgoskiej. Studia medyczne coraz bliżej
Зміна трамвайного руху, кінопалац у Александрові та нові авто для поліції
Нові поліцейські, можливість онлайн-реєстрації, традиції Великодня
Успіх у складній операції, реновація Літнього театру та поїздки до Будапешту
Odpowiada za Wydział Medyczny. Nowy prorektor Politechniki Bydgoskiej
Nowy budynek Politechniki Bydgoskiej otwarty! Uczelnia zapowiada: będzie kształcić lekarzy [zdjęcia]
Розпочато набір на міністерський проєкт "Асистент інваліда". Це людина, яка
повинна супроводжувати свого підопічного у повсякденній діяльності:
допомогти з покупками, сходити з ним на концерт, в кіно чи до друзів, або просто поговорити. Діяльність оплачується, проте повинна бути відповідна кваліфікація. Більше інформації в Центрах соціального захисту.

З нового навчального року в Бидгоській Політехніці має з'явитися Медичний Факультет. Незабаром університет подасть заявку на його запуск. План забудови патанатомічного відділу готовий. Також ведуться переговори з лікарнями, де могли б навчатися студенти. В даний час у Бидгощі функціонує Медичний Факультет Collegium Medicum Університету Миколи Коперника.

Розпочався Всесвітній Тиждень Мозку, спрямований на популяризацію знань про мозок, нервову систему та її функціонування. Організаторами у Куявсько-Поморському є Університет Миколи Коперника в Торуні та Управління освіти в Бидгощі. Лекції та майстер-класи плануються по всьому регіону. Більше інформації на https://tydzienmozgu.umk.pl/.
starsze   nowsze

Region

2023-03-13, godz. 13:05 Muszą być gotowi na każdą sytuację. Mundurowi przeprowadzili ćwiczenia na lotnisku Awaryjne lądowanie samolotu z ładunkiem wybuchowym na pokładzie - taki był scenariusz piątkowych (10 marca) ćwiczeń służb na bydgoskim lotnisku. » więcej 2023-03-13, godz. 09:37 Lokatorzy TTBS składają petycję. Chcą odwołania kierownictwa spółki Między innymi obniżenia czynszów i odwołania kierownictwa oczekują lokatorzy Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Stworzyli w tej sprawie petycję… » więcej 2023-03-13, godz. 07:50 Walka z pożarem w wirtualnej rzeczywistości. Strażacy testują gogle VR Kujawsko-pomorscy strażacy będą się szkolić przy pomocy gogli VR. Na razie nowy sprzęt jest w fazie testowania. » więcej 2023-03-13, godz. 06:53 „Jedenastką” z Włocławka aż do Brześcia Kujawskiego. Zmienia się trasa autobusu Z Włocławka do Brześcia Kujawskiego będzie można dojechać autobusem MPK. Trasa linii nr 11 zostanie wydłużona od środy (15 marca). » więcej 2023-03-12, godz. 20:49 Samochód potrącił pieszego, mężczyzna nie żyje. Tragiczny wypadek w Bydgoszczy Tragiczny wypadek na ul. Fordońskiej, na wysokości „Sklejki” w Bydgoszczy. Doszło tam do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. » więcej 2023-03-12, godz. 20:00 „Świętość się obroni!”. Kilkaset osób na spotkaniu w obronie Jana Pawła II Kilkaset osób uczestniczyło w niedzielę w Toruniu w spotkaniu mieszkańców miasta i okolic w obronie dobrego imienia Jana Pawła II. Przy pomniku papieża-Polaka… » więcej 2023-03-12, godz. 19:45 Andrzej Krystek we wspomnieniach kolegów i przyjaciół z Polskiego Radia PiK Wraz z odejściem Andrzeja Krystka kończy się pewna era radia. Koledzy, przyjaciele i współpracownicy żegnali Andrzeja w jego drugim domu - w studiu radiowym… » więcej 2023-03-12, godz. 18:22 Kto jest podatny na fake newsy? Jak dzieci uczą się mówić? Tydzień Mózgu w regionie „Od zabójczych ślimaków do leków przeciwbólowych' czy „Jak aktywność i zdrowie psychiczne wpływają na pracę mózgu? - takie tematy poruszane będą… » więcej 2023-03-12, godz. 14:50 W nocy ma być bardzo ślisko. Meteorolodzy ostrzegają przed marznącymi opadami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przez marznącymi opadami powodującymi gołoledź w nocy z niedzieli na poniedziałek w dziewięciu… » więcej
1234567

Wiadomości lokalne

Z kraju i ze świata

Sport

Biznes

Kultura

Nauka i technologie

Dla rodziny

Najczęściej czytane

  1. Samochody utknęły w zapadlisku! Awaria wodociągowa w Fordonie [zdjęcia, wideo] (07 marca, 20:11)
  2. Zwłoki kobiety znalezione w okolicach śluzy Prądy. Tragedia w Bydgoszczy (08 marca, 10:48)
  3. Płonął pałac w pobliżu Świecia. Dwie osoby straciły dach nad głową (07 marca, 10:53)
  4. Paliła się hala produkcyjna fabryki mebli. Pożar w Wałdowie Królewskim (10 marca, 22:15)
  5. Operacja się udała. Lekarze usunęli 8-letniemu Kacprowi ogromnego guza (07 marca, 17:11)

Archiwum

AKTUALNOŚCI RSS PODCAST AUDIO