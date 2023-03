Lokatorzy TTBS składają petycję. Chcą odwołania kierownictwa spółki

Między innymi obniżenia czynszów i odwołania kierownictwa oczekują lokatorzy Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Stworzyli w tej sprawie petycję skierowaną do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego.

– Petycja zawiera następujące postulaty: ograniczenie kosztów zarządzania, obniżenie czynszów, zwrot nienależnie naliczonych opłat – wymienia Marcin Łowicki, mieszkaniec TTBS-ów z rady Okręgu Wrzosy. – Mamy opłatę za energię wspólną zewnętrzną – nasz budynek od ośmiu lat w ogóle nie jest oświetlany, a płacimy ok. 10 zł za osobę – dodaje.– Po zamontowaniu fotowoltaiki w czynszu pojawiła się nowa pozycja; obciążyli nas, a my z tego tytułu nie mamy kompletnie nic – mówi inny mieszkaniec.– Odnośnie do energii to nie jest tylko oświetlenie terenu, ale jest to również energia wewnętrzna, którą spożytkują windy; oświetlenie klatek, oświetlenie piwnic, i ta energię rozliczamy na nieruchomościach, ile było zużytej. Natomiast jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to jest to zgodne z przepisami – możemy wliczać koszt poniesionych nakładów. Państwo tej chwili nie mają podwyżek energii – odpowiedziała Beata Żółtowska, prezes miejskiej spółki.