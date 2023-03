Andrzej Krystek we wspomnieniach kolegów i przyjaciół z Polskiego Radia PiK

Wraz z odejściem Andrzeja Krystka kończy się pewna era radia. Koledzy, przyjaciele i współpracownicy żegnali Andrzeja w jego drugim domu - w studiu radiowym, wspominając wieloletnią pracę.

Andrzej Krystek z Rozgłośnią Polskiego Radia w Bydgoszczy związany był ponad 50 lat. Łatwiej wymienić czym się nie zajmował w radiu. Z magnetofonem i mikrofonem, czyli jak to mawiał z "warstatem" się nie rozstawał. Był wszędzie tam, gdzie coś się działo, "łowił" dźwięki i relacjonował ważne wydarzenia.Kochał ludzi, interesowały go ich historie i problemy. Znał wszystkie drogi na pamięć - te ważne i te dalszej kolejności odśnieżania. Chętnie gościł w domach twórców ludowych, nagrywał przeglądy i występy folklorystyczne.Uwielbiał rozmawiać przez komunikator z wnukiem. W zaciszu redakcyjnym "po godzinach" czytał regionalną prasę i rozwiązywał krzyżówki. Jeśli znajdował się na balach, czy zabawach stawał się "królem" parkietu.Kiedy radio zwiedzały wycieczki, Andrzej Krystek, mając wielki dystans do siebie, mówił o sobie, że jest "najstarszą ruchomością" w rozgłośni.W specjalnej audycji Andrzeja Krystka wspominają: Ewa Dąbska, Magda Jasińska, Elżbieta Rupniewska, Bogumiła Wresiło, Daria Kosmala - Szulc, Sława Skibińska - Dmitruk, Iwona Muszytowska - Rzeszotek, Monika Kaczyńska, Piotr Majewski, Ireneusz Sanger, Maciej Wilkowski, Wojciech Sobociński, Adam Droździk, Marcin Kupczyk, Robert Erdmann, Marek Rzepa, Jacek Domachowski Piotr Walczak, Michał Zaręba, Tomasz Kaźmierski.