Po remoncie mostu pociągi pojadą szybciej. Od niedzieli zmiany dla pasażerów

Rozpoczynają się prace remontowe na moście kolejowo-drogowym im. Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu. Od niedzieli (12 marca) będą zmiany w kursowaniu pociągów.

11-przęsłowy obiekt, liczący prawie 1100 metrów to najdłuższa tego typu konstrukcja w kraju. - Na moście oraz na dojazdach wymienione zostaną tory, a na obiekcie mostownice. Naprawę przejdą elementy konstrukcji stalowej, która dodatkowo zostanie pokryta nową powłoką antykorozyjną – zapowiadają PLK. - Zabudowane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Po remoncie pociągi będą jeździły po moście szybciej – do 80 km na godzinę (obecnie do 50 km na godzinę). Poprawi się także estetyka przeprawy.Prace na moście w Grudziądzu oznaczają zmiany w komunikacji pociągów od niedzieli 12 marca. Na odcinku Grudziądz – Dragacz obowiązywać będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Pociąg TLK Flisak relacji Katowice – Grudziądz – Gdynia Główna – Katowice pojedzie zmienioną trasą przez Iławę. Do stacji Grudziądz podróżni zostaną dowiezieni zastępczą komunikacją autobusową.Zakończenie pierwszego etapu prac i powrót pociągów na most planowane jest w grudniu 2023. Remont wykona firma Intop Warszawa, kosztować będzie ponad 40 mln zł. - W 2024 r. planowane jest wykonanie drugiego etapu prac remontowych, w tym poszerzenie chodnika do ciągu pieszo-rowerowego oraz kontynuacja prac naprawczych i zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji przęseł – zapowiadają PLK.