Minister zdrowia na Politechnice Bydgoskiej. Studia medyczne coraz bliżej

Już w roku akademickim 2024/25 ma zacząć działać na Politechnice Bydgoskiej Wydział Lekarski. Uczelnia chce wkrótce złożyć wniosek o jego uruchomienie. Jest już plan budowy prosektorium. Goszczący w sobotę (11 marca) na Politechnice minister zdrowia Adam Niedzielski zadeklarował wsparcie.

- Żeby powołać kierunek lekarski trzeba spełnić bardzo dużo warunków - mówi Adam Niedzielski, minister zdrowia. - To są warunki oczywiście bardzo wymagające. Podzieliliśmy sobie pracę na kilka obszarów, i ta praca to przede wszystkim, z jednej strony znalezienie specjalistów, którzy będą zapewniali tak zwane minima kadrowe, z drugiej strony to kwestia zapewnienia infrastruktury klinicznej, czyli po prostu współpracujących szpitali, a po trzecie, to też rozbudowa infrastruktury uczelni, która wymaga bardzo specyficznych inwestycji związanych między innymi z budową prosektorium, które jest na pierwszych latach studiów wykorzystywane. Koszt utworzenia prosektorium to jest mniej więcej 20-30 milionów złotych. Politechnika ma jednak świetne zaplecze laboratoryjne i we wszystkich tych trzech obszarach zobaczyliśmy bardzo dobrze zdefiniowane program działań - mówił minister Niedzielski.I dodał: - Determinacja, z jaką się spotkaliśmy się u pana rektora, całego zespołu, żeby otworzyć nowe możliwości studiowania na Politechnice jest ogromna. Zawsze każdy projekt zaczyna się od tego, że trzeba po prostu chcieć i tutaj ten poziom determinacji jest rzeczywiście godzien podziwu. Gratuluję panu rektorowi tak zaangażowanego zespołu - powiedział Niedzielski.Trwają rozmowy ze szpitalami, w których mogliby się uczyć studenci. Na pewno któreś będą z nami współpracować - zapewnia prorektor ds rozwoju Politechniki profesor Szymon Różański.- Uważamy, że Bydgoszcz jest miejscem, gdzie jest potencjał, gdzie jest miejsce na nowy -stary wydział lekarski, wydział medyczny. Mamy ze sobą szereg rozmów z medykami z Bydgoszczy, ale i nie tylko, z medykami spoza Bydgoszczy, z kraju. Mamy tę świadomość, mamy niemal pewność, że ta przestrzeń tutaj jest, a przy wsparciu panów, myślę że sukcesem zakończymy nasze działania - mówi prof. Różański.W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber i wiceminister zdrowia Piotr Bromber, który m.in. nadzoruje działalność uczelni medycznych. Obecny był też przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos.Minister Niedzielski wraz z parlamentarzystami odwiedził także bydgoski szpital im. Biziela.Obecnie w Bydgoszczy funkcjonuje wydział lekarski w Collegium Medicum UMK, które 20 lat temu było samodzielną uczelnią.