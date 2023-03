Jak nie popedałujesz, to nie pogadasz! Tak się ładuje telefon w świeckiej bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Świeciu zaproponowała młodzieży ekologiczne ładowanie telefonów. W budynku stanął rowerek treningowy, na którym można sobie wyprodukować prąd.

- Prąd drożeje. Przychodzi nas młodzież ładować telefony i chcieliśmy im pokazać, że prąd nie bierze się znikąd, że trzeba go wyprodukować i to jest takie sympatyczne narzędzie, które pozwoli trochę popracować, żeby ten telefon sobie naładować - wyjaśnia Hanna Liebrecht z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu. - To jest połowa roweru, który ma zamontowane dynamo w piaście. Do tego dynama jest podłączony pasek klinowy. W ten sposób pedałując ładujemy telefon komórkowy.Więcej w relacji Marcina Dolińśkiego.