Krzyże dla bohaterów! Szef IPN: „Rzeczypospolita może wam podziękować"

17 mieszkańców regionu, działaczy opozycji niepodległościowej z lat 1956-1989, zostało odznaczonych Krzyżami Wolności i Solidarności.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Uczestniczył w niej szef IPN Karol Nawrocki. - Rzeczypospolita Polska może dziś podziękować wam - naszym bohaterom - mówił do odznaczonych osób. Podkreślił, że osoby wyróżniane Krzyżami Wolności i Solidarności są osobami „naszej wolności", ale także jego osobistej wolności. - Są państwo bohaterami wolności wszystkich urodzonych w latach 80. i 90. XX wieku, a także w XXI wieku. Odznaczenie, które miałem wielki zaszczyt zawiesić na państwa piersi w imieniu pana prezydenta Andrzeja Dudy to Krzyż Wolności i Solidarności, który wprost wywodzi się z Krzyża Niepodległości, wręczanego damom i kawalerom, którzy przyczynili się do odzyskania polskiej niepodległości w roku 1918 - mówił prezes IPN.Krzyż, jak ocenił, jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem. - Wolność z Krzyża Wolności i Solidarności znaczy tyle, że Rzeczypospolita może wam podziękować zgodnie z historyczną prawdą i tym, na co zasługujecie - podkreślił.Odznaczonym gratulował także wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. -Wyrażam wdzięczność i kieruję słowa mojego głębokiego szacunku wobec Państwa, którzy podejmowaliście walkę z systemem totalitarnym, ustanowionym w Polsce przez sowietów i ich popleczników - mówił.W piątek w Bydgoszczy odznaczeni zostali Mirosław Jerzy Adamowicz, Zenon Jan Czapiewski, Józef Antoni Domek, Zofia Chwastowicz, Andrzej Karczewski, Henryk Jan Kłosowski, Marianna Maszewska, Zdzisław Malinowski, Janina Matelska, Adam Julian Miłoszewski, Jan Piotr Paluszak, Urszula Elżbieta Skierkowska, Aleksandra Ewa Turostowska, Jerzy Wadych, a pośmiertnie Jan Łuszczek, Jan Malinowski i Stanisław Roman Michałek.