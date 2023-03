Bydgoscy architekci zmienią oblicze skoków narciarskich? [zdjęcia, wideo]

Zaprojektowany przez bydgoskich architektów tunel osłonowy może zrewolucjonizować skoki narciarskie. Prototyp obiektu – rodzaju przezroczystej tuby – ma zostać zainstalowany na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

– Ten produkt będzie wstępem do skoczni narciarskich nowej generacji. Dyscyplina skoków jest dynamiczna, nawet pod względem rozwoju, a ta instalacja daje szereg różnych możliwości treningowych. Przede wszystkim sam tunel będzie naszpikowany w finalnej fazie nie tylko nowymi technologiami, ale i nowatorskimi rozwiązaniami. One pozwolą wprowadzić właściwy proces szkoleniowy – zapowiadał Paweł Gawęda z bydgoskiej pracowni architektonicznej Archigeum, lider zespołu projektowego.Tunel – otwierany lub zamykany w zależności od warunków – będzie miał chronić tory najazdowe przed opadami deszczu i śniegu. Ma to pozwolić utrzymać podobne parametry ślizgu dla wszystkich skoczków w czasie danych zawodów.Projekt uzyskał aprobatę Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. – W ciągu miesiąca przekonaliśmy centralę światowych skoków, czego dowodem są wypowiedzi Waltera Hofera, ówczesnego dyrektora Pucharu Świata. Powiedział, że ten produkt rozwiązuje 95% problemów na skoczni, które występują na rozbiegu – kontynuował Paweł Gawęda.W przedsięwzięcie zaangażowani są m.in. naukowcy z Politechniki Bydgoskiej.Animacja tunelu znajduje się poniżej.