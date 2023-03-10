Зміна трамвайного руху, кінопалац у Александрові та нові авто для поліції
У ці вихідні зміниться трамвайний рух в Бидгощі. Кінопалац, якого не було більше 16 років, в Александрові Куявському знову працює.
Мешканці Александрова Куявського знову можуть користуватися сучасним кінотеатром і розважальною залою в Міському будинку культури. Він пережив капітальний ремонт після 16 років відсутності. У реконструйованій залі встановили технічні засоби для сцени та кінотеатру, в актовій та на балконах з’явилися нові крісла. Будівля пристосована для потреб людей з обмеженими можливостями.
Поліцейські з області отримають більше автомобілів із гібридним приводом. Чотири автомобілі будуть використовуватися офіцерами для моніторингу ситуації на дорогах, боротьби із ДТП, реагування на сигнали про події, що надходять від мешканців. Автомобілі будуть не тільки швидкими, але й тихішими, дешевшими в експлуатації та екологічними.