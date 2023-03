Trudne warunki drogowe na Kujawach i Pomorzu, a może być jeszcze gorzej

Na drogach w Kujawsko-Pomorskiem jeździ się od rana fatalnie. Piesi wcale nie mają lżej. Chodniki pokryła mokra maź. Najpierw padał śnieg, teraz deszcz. Synoptycy ostrzegają przed gołoledzią.

– Jest bardzo źle, jest ślisko. Na drodze leży papka. Jechałem 40 kilometrów na godzinę...– Na razie to nie zamarzło, ale jak to zamarznie, to będzie kiepsko... – mówią mieszkańcy Bydgoszczy.Przypomnijmy, że w piątek (10 marca) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami marznącymi dla niektórych powiatów m.in. woj. kujawsko-pomorskiego. Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.Według IMGW prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc., a na wschodzie kraju nawet 85 proc. Ostrzeżenie obowiązuje w piątek do godz. 15.