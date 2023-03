Misja zakończona, pomogli ponad 700 osobom. Bydgoscy medycy wrócili z Turcji

Żołnierze-medycy z 1. Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy, którzy ruszyli z pomocą ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji, są już w domu.

Z Bydgoszczy do Turcji poleciała 14-osobowa grupa ochotników. - Tak naprawdę jechaliśmy w nieznane. Wiedzieliśmy tylko, że lecimy do Turcji, żeby pomagać poszkodowanym. Nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać, jakie będą warunki – opowiada Martyna Maksymiuk, specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego. Na pokładach wojskowych samolotów przetransportowany został niezbędny sprzęt medyczny do utworzenia szpitala polowego. Dodatkowo każdy ratownik czy pielęgniarka zabrał ze sobą podstawowy sprzęt.W Turcji spędzili dwa tygodnie, przebywali w mieście Göksun. Szpital polowy stanął na tamtejszym stadionie. - W to miejsce dowożono nam pacjentów, byli w różnym stanie – opowiada pielęgniarka. - Były wśród nich dzieci, osoby starsze, osoby z poparzeniami, ze złamaniami, także osoby, którym kończyły się leki. Im wszystkim udzielaliśmy pomocy na miejscu - dodaje podporucznik Dariusz Gawronek, dowódca zespołu ewakuacji medycznej.Pomogli ponad 700 osobom. Polska placówka medyczna była pierwszą w tym miejscu oraz jedynym zespołem w mieście i pobliskich miejscowościach, po zniszczeniach jakie przyniosło trzęsienie ziemi. - Ważną rolę w grupie pełnili również żołnierze zabezpieczenia logistycznego – czytamy na stronie szpitala. - Zespół pracował w systemie 24-godzinnym, w trudnych warunkach atmosferycznych. Temperatura w nocy spadała poniżej -20 stopni Celsjusza. Akcji ratowniczej nie sprzyjały ekstremalne warunki pogodowe.Łącznie do Turcji wyjechała ponad 50-osobowa grupa polskich żołnierzy-medyków. Oprócz Bydgoszczy był tam także zespół z 2. Wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu.