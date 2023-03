Pijani kierowcy na drogach regionu. Jedna z pań piła i wiozła 7-letnie dziecko

Przed sąd trafią kolejne trzy osoby, które prowadziły samochód w stanie nietrzeźwości. - Jeden z takich kierowców nie ustąpił pierwszeństwa na pasach pieszemu, a inna - także pod wpływem procentów - nie wahała się zabrać do samochodu swoje dziecko – informuje policja.

Policjanci z Lipna podczas poniedziałkowej służby zatrzymali najpierw kierowcę audi, który nie ustąpił pierwszeństwa osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych.- Zatrzymali mężczyznę do kontroli i podczas rozmowy z nim wyczuli zapach alkoholu. Mieszkaniec gminy Lipno miał go w organizmie ponad 0,7 promila – informuje kom. Małgorzata Małkińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie. - 32-latek tłumaczył, że alkohol spożywał poprzedniego dnia. Badanie jego trzeźwości policjanci przeprowadzali po godzinie 15.00! Należy więc pamiętać, że każdy organizm inaczej metabolizuje alkohol. Jeśli więc spożywany był on w znacznej ilości dnia poprzedniego, warto sprawdzić jego zawartość w organizmie zanim zdecydujemy się na kierowanie autem - przypomina policjantka.Zatrzymana została także mieszkanka gminy Dobrzyń nad Wisłą, kierująca citroenem. 34-latka miała w organizmie ponad promil alkoholu, a przewoziła w aucie 7-letnie dziecko. Prawo jazdy za popełnienie tego samego przestępstwa stracił również kierujący renault. Policjanci zatrzymali go do kontroli w Lipnie. 51-letni mieszkaniec gminy Tłuchowo także miał ponad promil alkoholu w organizmie.Drogowi przestępcy staną przed sądem. Grozi im 5 tys. zł kary, zakaz prowadzenia pojazdów i nawet do 2 lat pozbawienia wolności.