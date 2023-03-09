Нові поліцейські, можливість онлайн-реєстрації, традиції Великодня

Нові поліцейські в області. Урочиста присяга У Бидгощі. Від завтрашнього дня розпочнеться онлайн-реєстрація до міських клінік у Влоцлавку.

23 новоспечені офіцери склали присягу в Головному Управлінні Поліції Воєводства в Бидгощі. Після завершення підготовки нові поліцейські розпочнуть службу в міських та регіональних відділеннях нашого воєводства: Бидгощ, Торунь, Влоцлавек, Ґрудзьондз, а також у Ліпно, Свєнці, Тухолі та Жніні. Під час церемонії також вручили подяки контртерористичному підрозділу, який протягом кількох місяців проводив гуманітарну операцію в Україні.З 10 березня Міський Комітет Охорони Здоров’я у Влоцлавку запустить онлайн-реєстрацію до лікарів первинної ланки. Щоб отримати доступ до Порталу Пацієнта, відвідайте найближчу клініку МЗОЗ для отримання логіна та пароля. Під час першого входу система автоматично змусить вас змінити пароль. Детальнішу інформацію нададуть працівники реєстратури.Після 4-річної перерви у Жнінському районі знову будуть представлені великодні столи. Вдесяте подія відбудеться 25 березня в Барцині. Традиційні пасхальні страви та паски представлятимуть пані з гуртків сільських господинь, які діють у кожній із 6 гмін Жнінського повіту. Застільні презентації супроводжуватимуться ярмарком виробів ручної роботи та дегустацією великодніх страв. Цьогорічні Повітові презентації великодніх столів відбудуться у спортивно-розважальній залі в Барцині.