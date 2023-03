Neurochirurdzy z bydgoskiego szpitala im. Jurasza zoperowali 20 pacjentów w Etiopii

Dr Zygmunt Siedlecki i dr Sebastian Grzyb związani ze szpitalem im. Jurasza w Bydgoszczy oraz rezydent neurochirurgii Kajetan Hadzik wzięli udział w misji medycznej „Polish Medical Team – Helping Hand” w Etiopii. Operowali kręgosłupy głównie u tych chorych, którzy doznali urazów w wyniku działań wojennych.

Organizatorem i kierownikiem misji jest doktor Bizuayehu Mengesha Tegene - anestezjolog pracujący na co dzień w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ks. Popiełuszki we Włocławku. - Doktor Tegene posiada liczne kontakty, wpływy oraz rozeznanie w problemach etiopskiej służby zdrowia, dzięki czemu misje medyczne niosą realną pomoc dla chorych w Etiopii, w szczególności osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych - informuje bydgoski szpital.Lekarze przeprowadzili w Etiopii około 20 zabiegów stabilizacji kręgosłupa systemem minimalnie inwazyjnym – przezskórnym w odcinku piersiowym i lędźwiowym, głównie u chorych, którzy doznali urazów w wyniku działań wojennych. - Zespół przeprowadził przede wszystkim operacje stabilizacji deformacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego, wkręcono techniką przezskórną śruby, jednocześnie szkoląc kadrę medyczną w Addis Abebie. Wykonano zabiegi w obszarze kręgosłupa szyjnego, bardzo rozległe zabiegi deformacji trwające 5-6 godzin. Przeprowadzono także zabiegi kranioplastyki z użyciem protez kości i tytanowych fiksatorów - czytamy w komunikacie.„Polish Medical Team – Helping Hand” jest misją medyczną w Etiopii organizowaną już po raz drugi. Niesie pomoc medyczną dla Etiopii w dziedzinie: neurochirurgii, ortopedii, urologii, okulistyki oraz neurologii. W misji z Kujaw i Pomorza uczestniczy personel medyczny (lekarze, instrumentariuszki, pielęgniarki, rehabilitanci) ze szpitali we Włocławku, Bydgoszczy Toruniu, Łodzi oraz innych placówek medycznych.