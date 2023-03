Rozbiorą budynki i zbudują od nowa. Bydgoska zajezdnia do generalnego remontu

Miasto Bydgoszcz ogłosiło przetarg na modernizację zajezdni tramwajowej, w ramach której powstanie infrastruktura dostosowana do obsługi nowoczesnego taboru.

- To strategiczna inwestycja dla rozwoju miasta. Postawiliśmy na tramwaje, które są kosztownym, ale bardzo sprawnym i ekologicznym środkiem transportu. Zależy nam jednak nie tylko na nowych torowiskach, które docierają na kolejne osiedla - tłumaczy Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. - Równocześnie naszym celem jest całkowita wymiana taboru. Oprócz 10 zamówionych w ubiegłym roku niskopodłogowców, zamawialiśmy z początkiem tego roku kolejne 11 sztuk. Negocjujemy też pakiet obejmujący 19 następnych pojazdów.Istniejąca zajezdnia, która została oddana do użytku w 1959 roku, jest już częściowo wyeksploatowana i niedostosowana do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego. W ramach inwestycji przewidziano rozbiórkę budynków dyspozytorni z portiernią nr 1, działu eksploatacji tramwajów nr 2, a także sieci trakcyjnej i torowisk. Na ich wybudowane zostaną nowoczesne budynki służb eksploatacyjnych, portierni oraz zasilania, myjni tramwajów, a także infrastruktura związana z funkcjonowaniem zajezdni.- Zaplanowano m.in. budowę nowego układu torowo-sieciowego i drogowego, parkingów, a także montaż sieci i urządzeń systemu sterowania zwrotnicami, monitoringu, kanalizacji i instalacji teletechnicznych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i oświetlenia - informuje bydgoski ratusz. - W czasie wykonywania robót budowlanych zapewnione zostanie ciągłe funkcjonowanie wszystkich obiektów zajezdni oraz przejezdność głównych szlaków komunikacyjnych, a w szczególności umożliwione będzie wykonywanie zadań przewozowych na liniach tramwajowych. W tym celu wykonywanie robót budowlanych przy obiektach oraz robót na torowiskach tramwajowych zostało podzielone na podzadania, aby nie sparaliżować pracy zajezdni i nie zaburzyć przewozów pasażerskich na liniach tramwajowych.Szacowana wartość inwestycji to około 110 mln zł. Bydgoszcz otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 65 mln zł ze środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Obecnie ogłoszony został przetarg na realizację prac budowlanych. Wstępnie zakłada się, że zajmą one po podpisaniu umowy około 26 miesięcy.