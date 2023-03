Prowadziła chórek i Zakład Dobrego Pasterza. Aniela Potulicka bohaterką Dnia Kobiet w Diecezji Bydgoskiej

„Aniela hrabina Potulicka wzorem wartości dla współczesnych czasów” – to temat konferencji, jaka odbyła się w Bydgoszczy. Katolicka działaczka społeczna żyła w latach 1861-1932. To ona została "bohaterką" Dnia Kobiet w Centrum Edukacyjno–Formacyjnym.

Wydarzenie zostało zorganizowane w Dniu Kobiet przez Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej im. Błogosławionego Michała Kozala i Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Anieli hrabiny Potulickiej.Konferencja przybliżyła postać, która przyczyniła się do powstania i wsparcia wielu dzieł. – Aniela, mając zaledwie 19 lat, podjęła się administrowania i rządzenia odziedziczonym majątkiem, jaki obejmował ponad 6 tysięcy hektarów – podkreśliła Magdalena Łusiak.Mowa o Potulicach w okolicach Nakła nad Notecią, tam udzielała się dobroczynnie i oświatowo. Łączyła aktywność obywatelską z patriotyzmem, oraz kierowała się religijnością.– Zorganizowała lokalny związek oświatowy z biblioteką dla ludności wiejskiej, urządzała odczyty, prowadziła chórek, nauczała polskiego w okresie Kulturkampfu, a nawet sama pracowała w ogrodzie, czy na polu, pomagając słabszym, dając przykład pracownikom – powiedziała prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Anieli hrabiny Potulickiej.Aniela hrabina Potulicka była osobą samotną, która w 1925 roku, na bazie niemal całego majątku, ustanowiła fundację wspierającą do dziś działalność KUL.Wpłynęła również na funkcjonowanie ówczesnego Zakładu Opieki i Żłobka św. Floriana w Bydgoszczy. Obecnie mieści się tam siedziba Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego. Zakupiła 40 mórg ziemi wraz zabudową, co umożliwiło założenie Zakładu Dobrego Pasterza w Poznaniu. Wsparła także powstałe Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Wybudowała Zakład św. Łazarza w Poznaniu, którego prowadzenia podjęły się szarytki.Hrabina pod koniec życia część pałacu przeznaczyła dla powstałego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Miejsce w Potulicach stało się domem macierzystym zgromadzenia. – Bez wątpienia była i jest to kobieta wyjątkowa, której owoce życia przetrwały i nadal przynoszą wielkie dobro – podsumowała prezes stowarzyszenia Magdalena Łusiak.W czasie konferencji wystąpili także: wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Anieli hrabiny Potulickiej Katarzyna Pubanc-Zalewska i malarz Zbigniew Chromiec. Konserwator zabytków, mówiąc o dziedzictwie kulturalno-historycznym obiektów sakralnych i świeckich rodziny Potulickich, skupiła się m.in. pałacu oraz kościele Zwiastowania NMP w Potulicach, gdzie spoczywa hrabina i świątyni, jaką ufundowała w Samsiecznie. Artysta przedstawił jej postać w swojej twórczości.