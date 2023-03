Kobiety w Koronowie uczuły się samoobrony, nawet w sukienkach [zdjęcia, wideo]

O tym jak się bronić przed agresją w domu i na ulicy – dowiadywały się mieszkanki Koronowa. Przedstawiciele służb mundurowych zaprosili kilkadziesiąt kobiet z różnych instytucji (m.in. ratusza, policji i Lasów Państwowych) do Zespołu Szkół Zawodowych.

– Przygotowaliśmy dla nich prelekcję profilaktyków policji z zakresu kontratypów obrony koniecznej, jak również szkolenie z zakresu samoobrony. Prowadziła je grupa interwencyjna służby więziennej w Bydgoszczy – mówił Wojciech Górski, rzecznik dyrektora Zakładu Karnego w KoronowiePracownice zakładu zaznaczają, że codziennie mają do czynienia z takimi sytuacjami. Dlatego szkolą się cały czas.– Jesteśmy w stanie skutecznie wydać osobie, która jest podejrzana o generowanie przemocy w rodzinie, nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu lub zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej. Są sytuacje, w których niestety trzeba stanąć twarzą w twarz ze sprawcą. Posiadanie takich akcesoriów, jak na przykład gaz pieprzowy, jest przydatne. Tak samo jak zdrowy rozsądek – wyjaśnił młodszy aspirant Robert Nierebiński, dzielnicowy komisariatu w Koronowie.Nie w stroju sportowym, a w sukience przyszła na zajęcia Dorota Jaworska, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Koronowie. – Myślę, że jest to strój, w którym najczęściej może spotkać nas zagrożenie. Dlatego powinniśmy być przygotowane na wszystko. Nawet jeżeli ktoś nas napadnie w sukience.Dla zaproszonych kobiet przygotowano też drobny poczęstunek.