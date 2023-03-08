2023-03-08, 12:39 Redakcja
Успіх у складній операції, реновація Літнього театру та поїздки до Будапешту
Складна операція в дитячій лікарні в Бидгощі. Після Берліна і Праги
Будапешт. Бидгощ матиме автобусне сполучення з черговою європейською столицею.
Будапешт. Бидгощ матиме автобусне сполучення з черговою європейською столицею.
Літній театр в Іновроцлаві зазнає метаморфоз, розпочинаються роботи з його повної реконструкції. Буде побудована нова сцена з технічним облаштуванням, сходами, балюстрадами, а в підземній частині будуть приміщення з повною інфраструктурою. Мета - зробити Літній театр сучасним і привабливим об’єктом. Саме тут навесні і влітку вирує культурне життя міста. Інвестиції розділили на етапи. Вже оголошено тендер на виконання робіт.
З червня ви зможете подорожувати автобусом до Будапешта безпосередньо із Бидгощі. Це ще одне пряме сполучення з черговою європейською столицею, після Берліна і Праги. По дорозі автобус робитиме зупинки в Гнєзно, Познані, Вроцлаві, Клодзко, Брно та Братиславі. Дотепер до угорської столиці можна поїхати автобусом, але подорож вимагає пересадок і займає більше часу.