Успіх у складній операції, реновація Літнього театру та поїздки до Будапешту

Складна операція в дитячій лікарні в Бидгощі. Після Берліна і Праги

Будапешт. Бидгощ матиме автобусне сполучення з черговою європейською столицею.

У воєводській дитячій лікарні в Бидгощі провели складну операцію з видалення пухлини в основі черепа 8-річної дитини. Операція потребувала співпраці нейрохірурга, невролога та ларинголога. У ній взяв участь американський спеціаліст Ендрю Фішман. Успішна операція тривала 12 годин. Дитяча лікарня Бидгощі є одним із небагатьох центрів країни, який спеціалізується на хірургічному та онкологічному лікуванні важкодоступних пухлин голови та шиї, особливо пухлин основи черепа.Літній театр в Іновроцлаві зазнає метаморфоз, розпочинаються роботи з його повної реконструкції. Буде побудована нова сцена з технічним облаштуванням, сходами, балюстрадами, а в підземній частині будуть приміщення з повною інфраструктурою. Мета - зробити Літній театр сучасним і привабливим об’єктом. Саме тут навесні і влітку вирує культурне життя міста. Інвестиції розділили на етапи. Вже оголошено тендер на виконання робіт.З червня ви зможете подорожувати автобусом до Будапешта безпосередньо із Бидгощі. Це ще одне пряме сполучення з черговою європейською столицею, після Берліна і Праги. По дорозі автобус робитиме зупинки в Гнєзно, Познані, Вроцлаві, Клодзко, Брно та Братиславі. Дотепер до угорської столиці можна поїхати автобусом, але подорож вимагає пересадок і займає більше часу.