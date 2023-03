Awaria wodociągowa w Fordonie. /fot. Bydgoszcz 998/nadesłane

Do poważnej usterki doszło we wtorek wieczorem przy ul. Kleina w Bydgoszczy. Wypływająca woda uszkodziła nawierzchnię ulicy i parkingu. Do zapadliska częściowo wpadły dwa zaparkowane samochody. Ulica jest nieprzejezdna.