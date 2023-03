O Koperniku i jego dziełach uczniowie wiedzą prawie wszystko. Kto najwięcej?

Mikołaj Kopernik jest tegorocznym bohaterem 11. edycji Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Polakach. Laureatów etapu rejonowego kapituła nagrodziła w Muzeum Twierdzy Toruń.

– Przygotowywaliśmy się z mojej szkoły w cztery osoby. Wiemy prawie wszystkie o Koperniku, na temat jego dzieł – mówi Paweł Wrzos ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Grudziądzu.– Bardzo doceniam jego kunszt, nie tylko astronomiczny, ale i literacki, monetarny, medyczny. Kopernik był, tak naprawdę, człowiekiem renesansu – mówi Maksymilian Jabłoński z SP nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu.Danuta Potręć, konsultantka Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przypomina, że pierwszym bohaterem konkursu był 11 lat temu właśnie Mikołaj Kopernik.– I teraz, po 11 latach, wiadomo dlaczego, z powodu jakiej rocznicy, Kopernik jest również w roli głównej. Uczniowie mają podany zestaw literatury do etapu szkolnego, rejonowego i do wojewódzkiego. Uczą się do tego i wypełniają testy. Badanie świata, dochodzenie do prawdy, to na pewno jest ciekawe w postaci Kopernika (...).Wyniki etapu rejonowego: TUTAJ



Wojewódzki etap obędzie się 22 marca w Urzędzie Marszałkowskim, a podsumowanie konkursu 19 kwietnia w Górsku.Więcej w relacji Michała Zaręby.