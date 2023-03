O klikaniu w podejrzane linki, o fałszywych SMS-ach. Seniorzy, posłuchajcie!

Starsi ludzie coraz przezorniejsi, ale i oszuści coraz sprytniejsi. Jak nie paść ich ofiarą – tego przez cały rok będą się dowiadywać bydgoscy seniorzy. W Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury odbyło się pierwsze z cyklu „Spotkanie o bezpieczeństwie". Pierwsze zajęcia: cyberbezpieczeństwo.

Wśród prelegentów są strażnicy miejscy, policjanci prewencji i funkcjonariusze żandarmerii wojskowej.– Mówimy tu o osobach starszych, ale tak naprawdę „naciąć" możemy się wszyscy, np. otwierając jakieś maile z nieznanych źródeł, czy odpowiadając na SMS - y, dopuszczając do tego, że do naszego systemu, do naszego komputera, naszego urządzenia elektronicznego może zostać wprowadzone jakieś złośliwe oprogramowanie – mówi Sławomir Nowak z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.Dodaje, że szczególnie narażeni są właśnie seniorzy. – Wielu z nich dopiero zaczyna wchodzić w świat elektroniczny.– Dostaję różne SMS-y, np. o treści: „Wyczyść telefon, bo ci się wyłączy" i tak dalej. Raz nawet z banku miałam takiego SMS-a, więc poszłam do banku, a ta pani mówi: „My nic takiego nie wysyłamy, proszę to szybko skasować"...– Mam nadzieję, że będzie coś powiedziane na temat zabezpieczenia w cyberprzestrzeni, a szczególnie chodzi mi o komputer – mówili seniorzy zainteresowani wykładami.Comiesięczne „Spotkania z bezpieczeństwem" dla zorganizowanych grup seniorów będą się odbywały przez cały rok w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.