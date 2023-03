Operacja się udała. Lekarze usunęli 8-letniemu Kacprowi ogromnego guza

Pomyślnie zakończyła się operacja usunięcia rozległego guza podstawy czaszki u 8-letniego Kacpra. Ten skomplikowany zabieg przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Trwał 12 godzin.

– Operacja była bardzo trudna, ale zakończyła się pomyślnie. Nasz zespół wspomagał wybitny amerykański specjalista prof. Andrew J. Fishman – mówi otolaryngolog, prof. Józef Mierzwiński ze Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy:– Pozwoliłem sobie skorzystać z jego ogromnego doświadczenia i w trójkę, z doktorem Paczkowskim i z moją rezydentką przeprowadziliśmy ten wielogodzinny zabieg. Trzeba było stworzyć dwa zespoły, bo byłoby bardzo ciężko w mniejszej grupie wytrzymać tyle godzin operacji. Jest super, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo wszystko się udało. Bardzo się cieszymy (...).– Ponieważ to był tak długi zabieg, przetrzymaliśmy chłopca na oddziale intensywnej opieki, w śnie farmakologicznym. Byłem tam dziś rano, gdy pacjent był wybudzany. Nic się na razie nie dzieje. Możemy mówić o sukcesie, w sensie wycięcia guza, bo jesteśmy pewni, że usunęliśmy go w całości. Możemy też mówić o sukcesie, bo udało nam się wszczepić - przeszczepić nerw twarzowy, bardzo długi odcinek. Teraz musimy cierpliwie czekać, bo to, co wszczepiliśmy - nerw łydkowy - to tylko rusztowanie do regeneracji nerwu twarzowego. I teraz musimy cierpliwie 8 miesięcy czekać na regenerację nerwu (...) – zapowiada prof. Józef MierzwińskiWojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy jest jednym z nielicznych ośrodków w kraju, który specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym i onkologicznym trudno dostępnych guzów głowy i szyi, w tym szczególnie guzów podstawy czaszki.Więcej w relacji Agaty Raczek.