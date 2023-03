Specjaliści rozmawiali o zdrowiu, a mieszkańcy mogli się bezpłatnie zbadać [zdjęcia]

W Bydgoszczy zorganizowano konferencję pod hasłem „Dbaj o Zdrowie”. Eksperci rozmawiali w Urzędzie Wojewódzkim o nowych zagrożeniach, a bezpłatne badania i konsultacje czekały na chętnych w Bydgoskim Centrum Finansowym.

– Trudne czasy pandemii są już zupełnie są za nami i bardzo się cieszę, że możemy teraz mówić o priorytetach, które w normalnych czasach są dla nas istotne – mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Z kolei Wojciech Koper, państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy przypomina, że...– Zdrowie to nie jest dar z niebios, który jest nam dany raz na zawsze. – O to zdrowie musimy cały czas dbać. Ostatnie różne zjawiska doświadczyły nas w sposób negatywny i musimy się do takich zmiennych czasów dostosowywać na bieżąco.Jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną województwa, to, jak mówi Ewa Jankowska, konsultant wojewódzki z dziedziny epidemiologii, jest ona stabilna. – Jednak nie mamy nigdy takiej ciszy mikrobiologicznej. Pojawiają się w tej chwili nowe zagrożenia. Do tych zagrożeń należy na pewno ospa małpia. Mieliśmy pojedyncze przypadki w naszym województwie oraz wirusowe zapalenie wątroby o niezidentyfikowany etiologii. Jednak, tak jak już powiedziałam, nie ma w tej chwili zagrożenia.Organizatorem konferencji był Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.Więcej w relacji Tatiany Adonis.