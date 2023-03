Trudne sprawy łatwiej jest wyśpiewać! Dziecięce Graffiti nagrywa piosenkę

Będzie prosto, radośnie i z przesłaniem. Podopieczni „Dziecięcego Graffiti" przygotowują piosenkę z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. Utwór, do którego muzykę napisał Wojciech Jabłoński z zespołu KULT, jest już gotowy na premierę.

– Nie wystarczy o problemach, które mamy, i które się pojawiają w naszej rzeczywistości, mówić z perspektywy katedry uczelnianej – mówi Maciej Jabłoński, pedagog specjalny i terapeuta. – Najważniejszą rzeczą albo też takim dobrym i ważnym dopełnieniem jest właśnie działanie i pokazywanie w przestrzeni kultury tego, co nas boli. Dlatego też wpadłem na pomysł, żeby stworzyć projekt muzyczny. Wcale nie jesteśmy tacy inni i dziwni, tylko jesteśmy jedną, wielką rodziną różnorodnych ludzi. Innych ludzi, bo gdzieś tam każdy z nas jest inny. Forma teledysku, piosenki jest bardziej przystępną formą, ułatwiającą zrozumienie, zobaczenia problemu (...). Robimy projekt, którego przesłanie głosi, że świat jest dla nas wszystkich. Nie ma człowieka lepszego, czy gorszego (...). Słowa napisała Natalia (Natalia Nowak - przyp. red.). W trakcie moich zajęć, bo ja prowadzę co środę zajęcia z terapii kognitywnej dla grupy z „Dziecięcego Graffiti", Natalia gromadziła skarbnicę słów, wypowiedzi, mądrości właśnie od osób z zespołem Downa. Na podstawie tego, co zebrała stworzyła tekst (...).W pracę nad teledyskiem włączą się także studenci i kadra UKW.Rozpoczęły się z kolei nagrania teledysku. Na liście lokalizacji są park trampolin, UKW oraz najpiękniejsze ulice Bydgoszczy.Utwór pt. „Jestem" po raz pierwszy zostanie zaprezentowany 21 marca. Będzie dostępny m.in. na profilach internetowych Dziecięcego Graffiti i na kanale zespołu KULT.Więcej w relacji Jolanty Fischer.