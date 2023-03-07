Небезпечні виклики в інтернеті, нова вітрильна станція та більше патрулів
Розваги в Інтернеті є реальною загрозою. Служби підготували місце.
Ґрудзьондз отримає нову вітрильну станцію на Рудницькому озері. Договір підписаний.
Ґрудзьондз отримає нову вітрильну станцію на Рудницькому озері. Договір підписаний.
Розширення та модернізація вітрильної станції на озері Рудницьке в Ґрудзьондзу коштуватиме майже п’ять мільйонів злотих. Інвестиції мають бути завершені до кінця жовтня. Місто вже підписало умову з консорціумом компаній з Грудзьондзу. Об’єкт включатиме конференц-зал, кухню, санвузли, офісні приміщення, а поруч – ангари для обладнання, паркінг та кафе. Будівельний майданчик вже передали підряднику.
На вулицях Торуня з'являться додаткові поліцейські патрулі. Деякі з них співпрацюватимуть з муніципальною поліцією – переважно на Старому ринку. На це місто виділило 695 тис. злотих. Угоду з цього приводу підписали представники поліції та мерії. До кінця року на вулицях патрулюватимуть додаткові поліцейські.