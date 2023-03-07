Небезпечні виклики в інтернеті, нова вітрильна станція та більше патрулів

Розваги в Інтернеті є реальною загрозою. Служби підготували місце.

Ґрудзьондз отримає нову вітрильну станцію на Рудницькому озері. Договір підписаний.

Поліцейські з Бидгощі разом із пожежниками та санітарами створили ролик, адресований дітям та підліткам. Таким чином вони хочуть привернути увагу до небезпечних ігор і викликів, які з’являються в мережі. Вони попереджають, що участь у так званих викликах може закінчитися трагічно не лише для того, хто прийняв виклик, а й для людей, які не беруть участі у грі. Порятунок для того, хто дійсно потребує допомоги, може прийти надто пізно через безвідповідальні ігри. Офіцери сподіваються, що завдяки фільму молоді люди добре подумають, перш ніж прийняти онлайн-виклик. Ролик доступний на сайті www.youtube.com/watch?v=6YiKZvi2WOY.Розширення та модернізація вітрильної станції на озері Рудницьке в Ґрудзьондзу коштуватиме майже п’ять мільйонів злотих. Інвестиції мають бути завершені до кінця жовтня. Місто вже підписало умову з консорціумом компаній з Грудзьондзу. Об’єкт включатиме конференц-зал, кухню, санвузли, офісні приміщення, а поруч – ангари для обладнання, паркінг та кафе. Будівельний майданчик вже передали підряднику.На вулицях Торуня з'являться додаткові поліцейські патрулі. Деякі з них співпрацюватимуть з муніципальною поліцією – переважно на Старому ринку. На це місто виділило 695 тис. злотих. Угоду з цього приводу підписали представники поліції та мерії. До кінця року на вулицях патрулюватимуть додаткові поліцейські.