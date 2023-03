Młodzież ma pomysł, a stowarzyszenie gwarantuje pieniądze. Nabór do konkursu

Do 10 tys. złotych mogą uzyskać młodzieżowe rady działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Trwa nabór wniosków w programie „Młoda Inicjatywa. Granty dla Młodzieży!”.

– Są to dotacje dla młodzieżowych rad, ale co ważne również dla tych samorządów, gdzie tych zgromadzeń jeszcze nie ma. W ramach projektu można pozyskać środki na utworzenie młodzieżowej rady gminy. Też to są pieniądze dla samorządów uczniowskich, organizacji studenckich, samorządów i doktorantów. Dla wszystkich młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat, którzy są w jakiś organizacjach młodzieżowych. Nie możemy się doczekać, co ci młodzi ludzie wymyślą w naszym województwie – mówi Justyna Jankowska, prezes Stowarzyszenia Młodzi Gminy Płużnica.Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej. „Młoda Inicjatywa” to projekt, którego celem jest zwiększenie potencjału i trwałości organizacji młodzieżowych z województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez mobilizowanie, aktywizowanie i wzmacnianie młodzieży w samorządach i młodzieżowych radach.Więcej informacji o grantach można znaleźć na stronie internetowej mlodainicjatywa.pl