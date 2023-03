Przy bydgoskiej bazylice stanął pralkomat. Będzie służył nie tylko ubogim

Osoby potrzebujące mogą z niego korzystać za darmo, a pozostali – odpłatnie. Przed Bazyliką pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy (al. Ossolińskich 2) ustawiono pralkomat. – Część zebranych w ten sposób pieniędzy trafi na wsparcie ubogich – wyjaśnia proboszcz parafii ks. Sławomir Bar CM.

– Ci najubożsi, którzy stoją w kolejce po jedzenie, dostaną karty abonamentowe – niektórzy już dostali – dzięki którym mogą za darmo wyprać sobie rzeczy, to trwa 15–20 minut. Niektórzy z nich mają odcięty prąd, odciętą wodę i po prostu nie mają możliwości wyprać rzeczy. Takie sygnały do nas dochodziły – tłumaczy.Pralkomat jest jednak przeznaczony nie tylko dla osób korzystających z pomocy Bazyliki – pozostali mogą z niego korzystać za opłatą. – 20 procent dochodu będzie przeznaczona na ogrzewalnię „U Miecia” – mówi ks. Bar.Obok pralki jest też suszarka oraz proszek do prania i płyn do płukania. Na razie sprzęt stoi przed kościołem, ale ostatecznie trafi do społecznego baru mlecznego, powstającego w lewym skrzydle kościoła. W planach proboszcz ma także stworzenie przychodni dla ubogich.W przykościelnej ogrzewalni „U Miecia” przebywa obecnie ponad 30 mężczyzn, a Domu św. Małgorzaty przy ul. Nasypowej jest 8 kobiet z dziećmi. Po ciepły posiłek wydawany przed kościołem przychodzi ok. 200–300 osób.