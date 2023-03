Dopiero wyremontowany, a już trzeba naprawiać. Akt wandalizmu na moście w Toruniu

W kwietniu 2022 roku zakończono remont mostu marszałka Józefa Piłsudskiego. Obiekt wyposażono w windy i poszerzono ciąg pieszo–rowerowy. Jednak teraz znów dojdzie do przebudowy.

Prace zwiększyły komfort i bezpieczeństwo. Od strony placu Armii Krajowej pojawiła się pochylnia dla rodzin z wózkami dziecięcymi oraz osób, które poruszają się na wózkach. Przeprawę wyposażono w nowe schody i windy, te są odpowiednio wkomponowane w historyczny obiekt.– Niestety w ostatnim czasie na moście nasiliły się akty wandalizmu. Nieznany dotąd sprawca lub sprawcy uszkodzili elastyczne elementy odwodnienia ciągu pieszo–rowerowego – w sumie zniszczono ich dziewięć. Zniszczenia nie ominęły także wind. Po ostatnim weekendzie w ich wnętrzu pojawiło się graffiti i potłuczone szkło. Pomimo systematycznego sprzątania ich wnętrza, można natknąć się na nieprzyjemny zapach ludzkich odchodów. Aż trudno uwierzyć w jaki sposób mogą być wykorzystywane windy – informuje Miejski Zakład Dróg w Toruniu.W porozumieniu ze Strażą Miejską, MZD chce "wypowiedzieć wojnę" wandalom. W tym roku maja rozpocząć się pracę nad zainstalowaniem monitoringu. Jednostka apeluje również do mieszkańców, żeby informowali służby o wszelkiej próbie naruszenia mienia.– Warto dodać, że do końca maja zamontowany zostanie monitoring wizyjny namoście drogowym gen. Elżbiety Zawackiej. Obejmie on cały odcinek TrasyWschodniej tj. od placu Daszyńskiego do ul. Łódzkiej. W sumie zamontowanychzostanie 16 kamer – dodaje MZD.Prace naprawcze na moście, jak pozwolą warunki atmosferyczne, będąwykonywane w tym tygodniu.