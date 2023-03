Kto chce pójść w kamasze? Zapisy i pokazy sprzętu wojskowego na targach w Mogilnie

Wojskowe Targi Służby i Pracy odbędą się 17 i 18 marca w Mogilnie. Będzie to jedno z 16 tego typu wydarzeń organizowanych w całym kraju. To okazja, żeby dowiedzieć się wszystkiego, co jest związane z służbą w wojsku lub studiowaniem na wojskowej uczelni - mówi ppłk Andrzej Sowa z bydgoskiego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

– Po raz pierwszy takie wielkie przedsięwzięcie jest organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Wydarzenie odbędzie się przede wszystkim w Olsztynie, ale też w 15 innych miejscach całej Polski. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wojskowe targi służby pracy będą w Mogilnie. Staramy się zorganizować to kompleksowo. Targi będą trwały dwa dni. Zaangażowane są wojskowe centra rekrutacji, jednostki wojskowe zademonstrowanego terenu oraz instytucje wojskowe. Przygotowaniem zajmuje się również Cyber.mil z klasą, czyli projekt Ministerstwa Obrony Narodowej – zakomunikował ppłk Andrzej Sowa.W ramach wydarzenia swoje stanowiska zaprezentują wszystkie uczelnie wojskowe, które opowiedzą o zasadach rekrutacji. Chętni będą mogli zapisać się bezpośrednio do wojska. Pokazane zostaną formy, które pojawiły się na mocy ustawy o obronie ojczyzny: dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Organizatorzy zamierzają zbierać wnioski od potencjalnych ochotników do terytorialnej służby i rezerwy aktywnej.– Oprócz możliwości porozmawiania na żywo z rekruterami, którzy będą udzielali informacji na temat ścieżki rekrutacji do poszczególnych form służby wojskowej, będzie można porozmawiać z żołnierzami z jednostek wojskowych na temat ich codziennego życia. Przygotowaliśmy bogaty pokaz sprzętu wojskowego, który zawsze towarzyszy takim wydarzeniom. Pojawi się czołg Leopard i śmigłowiec 56. Bazy Lotniczej, który będzie tutaj dwa dni. Pokażemy też inny rodzaj sprzętu z centrum artylerii zbrojenia: wyrzutnia rakietowa Langusta, wyrzutnia przeciwlotnicza Poprad z jednostki wojskowej w Koszalinie i wiele innych rodzajów sprzętu. Na co dzień dysponują nim wojska obrony terytorialnej i żandarmeria – wyliczał ppłk Andrzej Sowa.– Wśród innych atrakcji to przede wszystkim dynamiczne pokazy działania żołnierzy. Będzie atak na konwój, będą też pokazy musztry w wykonaniu uczniów klasy mundurowych. Dla miłośników orkiestr wojskowych czeka koncert orkiestry wojskowej z Bydgoszczy i pokaz musztry paradnej – dodał. W programie znajduje się również trening strzelecki, konkursy i zawody w paintball.Na godzinę 11:00 18 marca zaplanowano uroczystą przysięgę wojskową żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej z 56. Bazy Lotniczej. Wojskowe wydarzenie nie mogło obyć się bez grochówki i wypiekanego chleba ze specjalnej piekarni.Wojskowe Targi Służby i Pracy mają bogaty program towarzyszący – to m.in. pokazy sprzętu wojskowego (w tym czołgu i śmigłowca) oraz występy artystyczne. Wydarzenie odbędzie 17 i 18 marca w Mogilnie w hali widowiskowo-sportowej i jej sąsiedztwie.