Szydełkowanie, iluzje i nauka języków obcych. Bezpłatne zajęcia w bydgoskim oratorium

Hiszpański, angielski, szydełkowanie, Bosko Dance, czy zumba dla mam – salezjańskie Oratorium "Dominiczek" w Fordonie zaprasza na szereg bezpłatnych zajęć. Od poniedziałku do piątku w godz. 16:30–20:00 można też skorzystać z pomocy w nauce, czy włączyć się w organizację kiermaszów.

– Ksiądz Bosko powiedział, że oratorium to trochę parafia, dom, szkoła i boisko. Te cztery elementy staramy się zapewnić dzieciom w Bydgoszczy. Z takich zajęć, które mamy wśród na pewno znajduje się: ABC gotowania, warsztaty iluzjonistyczne, zajęcia sportowe. Dla takich najmłodszych dzieci mamy zajęcia sensoryczne, to jest przestrzeń, w której starsi mogą pomóc młodszym. To jest bardzo wychowawcze. Uczestnicy mogą poczuć się potrzebni i ważni dla kogoś, komu można w jakiś sposób pomóc. To jest też pomysł księdza Bosko – mówił ks. Michał Jeszke, kierownik oratorium.Fordońskie oratorium "Dominiczek" powstało w 1997 roku. Obecnie do dyspozycji podopiecznych jest 10 sal (w tym sala dyskotekowa, filmowa, kącik malucha, czy świetlica i kawiarenka). Wspomóc dzieło można poprzez przekazanie 1,5% podatku, lub poświęcenie swojego czasu na wolontariat.