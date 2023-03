Sprzedają rzeczy, a środki przeznaczą na osoby bezdomne. Charytatywny kiermasz w Toruniu

Zbierają na okulary dla osób bezdomnych. W Centrum Targowym Park przy Szosie Bydgoskiej w Toruniu odbywa się pierwszy Toruński Kiermasz Różności. Sprzedawcami są mieszkańcy. Zaplanowano też licytacje. Zebrana kwota trafi do organizacji charytatywnej Serce Torunia.

Na kiermaszu można znaleźć wiele przedmiotów. – Mamy tu różne akcesoria kuchenne: szklanki, kubki czy talerze. Dużo rzeczy jest tutaj dobrej jakości. Na przykład ubrania, mamy też sporo książek.Niektórzy z mieszkańców byli zaskoczeni rozmiarami kiermaszu. – Przyjechałem i zobaczyłem co tutaj się dzieje. Akurat znalazłem kamizelkę, która na pewno mi się przyda. To jest szczytny cel.– Zbieramy w tym momencie na okulary dla osób bezdomnych. które miały przeprowadzone badania. Teraz chcemy zafundować im te okularki. Kolejna rzecz to jest pomoc doraźna, udzielamy ją organizując obiady, chemię, obdarowujemy ubraniami. Fundujemy tak naprawdę taką codzienna pomoc – powiedziała Sylwia Łukasiak, wolontariusz Serca Torunia.– Ideą tego kiermaszu jest to, aby mieszkańcy Torunia przeszukali swoje domy i poszukali rzeczy, których już nie potrzebują. Wystawili się z tymi rzeczami, tutaj dużo się już dzieje. Jest trochę chłodno, ale jak przyjdziecie, od razu zrobi się cieplej. Serdecznie zapraszam – stwierdziła Małgorzata Kałdowska, członek rady okręgu nr 13 Bydgoskie, organizatorka Toruńskiego Kiermaszu Różności.O godzinie 18:00 podczas kiermaszu wystąpią Asia Czajkowska i Bartek Staszkiewicz. Wydarzenie zakończy się o 19:00. Kolejny Toruński Kiermasz Różności odbędzie się 24 kwietnia.