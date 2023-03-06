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Polskie Radio PiK » Region
2023-03-06, 12:45 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Новий Центр Повідомлень, Торунь одне з кращих міст, Рембрандт у Гневкові

Департамент громадського транспорту запустив «Блискавичний Центр Повідомлень». Це спеціальний номер телефону, за яким мешканці можуть повідомити про недоліки в розкладі та про пошкодження зупинок чи поломку квиткового автомата./fot. transport.grudziadz.pl
Департамент громадського транспорту запустив «Блискавичний Центр Повідомлень». Це спеціальний номер телефону, за яким мешканці можуть повідомити про недоліки в розкладі та про пошкодження зупинок чи поломку квиткового автомата./fot. transport.grudziadz.pl
Повідомляйте про недоліки у розкладі або ж про пошкодження зупинки. Нова послуга в Ґрудзьондзу. Рейтинг вказує, що Торунь - хороше місто для проживання.

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Нова послуга в Ґрудзьондзу. Департамент громадського транспорту запустив
«Блискавичний Центр Повідомлень». Це спеціальний номер телефону, за яким
мешканці можуть повідомити про недоліки в розкладі та про пошкодження
зупинок чи поломку квиткового автомата. Просто надішліть повідомлення на
номер 453 020 701 за допомогою одного з популярних додатків: (SMS/MMS,
Messenger, WhatsApp, Telegram, Signal). Послуга для жителів безкоштовна.

Служба місцевого самоврядування PAP опублікувала рейтинг громад і містПольщі з найкращими умовами життя. Торунь займає друге місце серед гмін Куявсько-Поморського воєводства, випереджаючи Бидгощ і гміну Білі Болота.

Рейтинг «Громада Добра для Життя» включає 2477 громад Польщі. Враховувалися
63 показники, серед яких: рівень освіти, дохід на душу населення, культурна
інфраструктура, середня заробітна платня та привабливість ландшафту.

Майстерна графіка Рембрандта в Гневкові. Виставку під назвою «Мистецтво під
рукою. Рембрандт. Майстерна графіка» відкрили у місцевому Міському Осередку
Культури Спорту та Відпочинку. Експозиція складається з 36 гравюр, виконаних у техніці офорту. Роботи можна побачити до кінця березня. Вхід вільний. «Рембрандт у Гневкові» – четверта поспіль виставка оригінальної графіки великих майстрів. Раніше в цьому місті були представлені роботи Пабло Пікассо, Здзіслава Бексіньського та Сальвадора Далі.
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