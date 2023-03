Konferencja medyczna w Bydgoszczy. Bezpłatne badania przez cały dzień [program]

„Dbaj o Zdrowie” to hasło konferencji, która we wtorek (7 marca) odbędzie się w Bydgoszczy. Przy okazji będzie można skorzystac z bezpłatnych usług medycznego miasteczka profilaktycznego./fot. PAP/Andrzej Grygiel/PAP/archiwum

„Dbaj o Zdrowie” to hasło konferencji, która we wtorek (7 marca) odbędzie się w Bydgoszczy. O nowych zagrożeniach i aktualnych zagadnieniach związanych z promocją zdrowia specjaliści rozmawiać będą w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.