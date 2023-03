Grudziądzanie mogą już zgłaszać pomysły do puli budżetu obywatelskiego

Rozpoczęła się 11. edycja grudziądzkiego budżetu obywatelskiego. Od 6 marca mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje. Pula środków jest rekordowa – to prawie 4 i pół miliona złotych./fot. grudziadz.obywatelski.pl

