Pobiegli Tropem Wilczym! W Exploseum upamiętniono Niezłomnych [wideo, galeria]

Około 300 osób, od kilkulatków po seniorów, wzięło udział w Biegu Tropem Wilczym na cześć Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy. Tym razem trasa prowadziła terenami poniemieckiej fabryki DAG Bromberg – obecnego Exploseum.

– Chcemy upamiętnić tych wszystkich, którzy po 1945 roku nie zgadzali się z rzeczywistością, jaka nas zastała jako naród. Po raz kolejny chcemy w Bydgoszczy wraz z młodzieżą, wraz z instytucjami, uczcić ich pamięć – zapowiadał przed biegiem jego koordynator, druh Mariusz Gotowicz z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP.Wydarzenie zorganizowano na terenie byłych zakładów produkujących materiały wybuchowe DAG Fabrik Bromberg. – Biegniemy, aby oddać chwałę bohaterom nie tylko walczącym z okupacją radziecką, ale czynnie działającym w konspiracji przez cały okres okupacji na terenie DAG Fabrik – tłumaczyli organizatorzy.W biegu głównym wzięło udział ok. 300 osób – od kilkulatków do seniorów. Niespełna dwukilometrową trasę najszybciej pokonali Jakub Orłowski (I miejsce), Rafał Szopiński (II miejsce) i Radosław Kownacki (III miejsce).Bieg zorganizowali wspólnie Hufiec ZHP Bydgoszcz-Miasto i Harcerski Klub Rowerowy „HaBZyK”. W miasteczku biegowym, poza harcerzami z ZHP i ZHR, pojawiły się m.in. grupy rekonstruktorskie, Wojsko Obrony Terytorialnej, wystawcy z dziedziny bezpieczeństwa, historycy i podróżnicy. Atrakcje m.in. dla dzieci są czynne do godz. 16.00.5 marca Bieg Tropem Wilczym odbywa się w miejscowościach w całym kraju, w związku z przypadającym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.