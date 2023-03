Rekordowa frekwencja na Olimpiadzie Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych [wideo, zdjęcia]

Najpierw pisali test, następnie odpowiadali na pytania komisji – uczestnicy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych spotkali się w Bydgoszczy. Olimpiada odbyła się po raz siódmy, jej organizatorem był Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

– W tym roku mamy, można powiedzieć, rekordową frekwencję, bo zgłosiło się do nas 12 szkół – mówi Hubert Rabant z Wydziału Nauk Geograficznych UKW. – Są to szkoły i żeglugowe, i szkoły, które bardziej zajmują się transportem morskim, ale także placówki ogólnokształcące, którym nasza oferta wydała się interesująca.– Poziom jest z roku na rok coraz wyższy. Pytania musimy układać z roku na rok coraz trudniejsze, dlatego że nauczyciele którzy prowadzą uczniów, przygotowują ich coraz lepiej – mówi Michał Habel, kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych UKW w Bydgoszczy.Najlepszy spośród prawie 50 uczestników okazał się Marcin Marszałkiewicz z Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.– Przyjechałem przede wszystkim dlatego, że żegluga jest moją pasją – mówi laureat.– Planuję związać swoją przyszłość może nie bezpośrednio z pływaniem na statkach, ale chciałbym studiować inżynierię budowli hydrotechnicznych, co jest z żeglugą jak najbardziej powiązane (...).Więcej w relacji Ttaiany Adonis.