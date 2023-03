Włocławscy biznesmeni połączyli siły. Branżowa izba już po oficjalnym otwarciu

We Włocławku powstała Kujawska Izba Rozwoju Biznesu. Inauguracyjna gala odbyła się w Teatrze Impresaryjnym

Kujawską Izbę Rozwoju Biznesu wymyśliła włocławska radna i bizneswomen, Agnieszka Jura-Walczak.– Jestem bardzo szczęśliwa. Byłam inicjatorką powstania tej izby. Zawsze chciałam, żeby we Włocławku była taka prężnie działająca izba, skupiająca małych i dużych. Ważne jest, żebyśmy my, przedsiębiorcy działający lokalnie, znali się, wspierali się i wymieniali doświadczeniami. Uczmy się, przekazujmy sobie wiedzę. Ważne jest, żebyśmy się wspierali – mówi Agnieszka Jura-Walczak.– Izba została założona po to, aby promować biznes w mieście – mówi członek zarządu, Jakub Piotrowski. – Współpraca między przedsiębiorcami mikro, małymi i dużymi ma na celu rozwój biznesu, propagowanie biznesu i wspólną pracę do osiągnięcia wspólnych celów w mieście. Izba jest otwarta na każdego przedsiębiorcę, na zarówno jednoosobową działalność gospodarczą, jak i różne firmy duże, czy przedsiębiorstwa. Są z nami również spółki miejskie, co dodaje temu gremium prestiżu. Członkiem izby może zostać każdy przedsiębiorca, który wejdzie na stronę internetową kirb.pl - Kujawska Izba Rozwoju Biznesu. W zakładce „dołącz do nas" należy wypełnić formularz, później opłacić składkę członkowską (...).Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego i TUTAJ