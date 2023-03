Aleksandrów Kujawski: z dworca PKP ma zniknąć kasa biletowa. Jest petycja [wideo, zdjęcia]

Młodzieżowa Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego apeluje o zachowanie kasy biletowej./fot. Monika Kaczyńska

1600 podpisów pod petycją do POLREGIO o zachowanie kasy biletowej na dworcu PKP zebrała Młodzieżowa Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego. Kasa ma przestać działać 4 marca. Młodzi radni nie godzą się na jej zamknięcie argumentując, że doprowadzi to m.in. do pogłębienia wykluczenia komunikacyjnego.

– Przez stację Aleksandrów Kujawski przewija się dziennie około 1000 pasażerów, przejeżdża tą trasą 36 pociągów – rocznie to daje 13 tysięcy. Pasażerów nie można z dnia na dzień pozbawić możliwości kupna biletu – mówi Kacper Wieczorkowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego. – Szczególnie chodzi o osoby starsze, które nie mogą kupić biletu przez Internet i wolą wersję papierową. Również młodzi często chcą kupić bilet w kasie, dlatego zwróciliśmy się z prośbą do POLREGIO, by ta kasa była nadal utrzymana.Jak podkreśla Marcel Kijewski, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej, Aleksandrów Kujawski jest od ponad 160 lat związany z koleją.– Od cara, poprzez naczelnika państwa, Gierka, aż po wolną Polskę mieliśmy w Aleksandrowie kasę biletową. Pasażerowie mogli tutaj praktycznie od zawsze kupić bilety do najodleglejszych zakątków Polski, a teraz, w zasadzie po prawie dwóch wiekach, ta kasa miałaby zniknąć. Brak punktu zakupu biletów kolejowych może skutkować spadkiem liczby podróżnych.Czekamy na odpowiedź POLREGIO.Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.