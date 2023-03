Na badanie słuchu nigdy nie jest za późno. Bezpłatne kontrole w bydgoskim szpitalu

W piątek (3 marca) jest Światowy Dzień Słuchu. Z tej okazji w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy mieszkańcy mogli bezpłatnie zbadać słuch.

Według raportu WHO kłopoty ze słuchem ma prawie miliard osób na świecie. Problem dotyka coraz młodszych ludzi. Tymczasem wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma ubytki słuchu.W ramach akcji na zainteresowanych czekali specjaliści z Kliniki Otolaryngologii. Sprawdzali m.in. drożność przewodów słuchowych pacjentów, a następnie zapraszali ich do kabiny ciszy.– Mnie na badanie zgłosiła żona, ponieważ znudziło jej się powtarzanie podwójnie tego samego. Ja już po prostu też mówię: żono, mów do mnie. Słabo słyszę – powiedział jeden z pacjentów.Pozostali również mają problemy i mają świadomość, że muszą się zbadać. – Przy oglądaniu telewizji musi być głośniej. Nie rozumiem treści które wypowiadają. Słyszę, ale nie rozumiem.– Diagnostyka niedosłuchu powinna zacząć się w gabinecie laryngologicznym. Pacjent powinien być zbadany przez specjalistę. Oceniane jest ucho, już na tej podstawie można wyciągnąć pewne wnioski. W kolejnym etapie wykonujemy badanie audiometrii tonalnej, to jest podstawowe badanie słuchu, wykonane w specjalnej kabinie ciszy. Możemy określić, czy pacjent słyszy prawidłowo czy też nie – wyjaśniła Kinga Romanowska, lekarz otolaryngolog.Badania przyniosły efekt, część pacjentów dowiedziała się o swoich dolegliwościach. – Już jestem po badaniach. Pan sprawdził, co się tu dzieje z tym uchem i się dowiedziałem, że tam mam dziurę w bębenku.Akcja bezpłatnych badań słuchu w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza w Bydgoszczy będzie powtarzana w każdy piątek marca. Aby z nich skorzystać, wcześniej należy się zarejestrować. Szczegóły znajdują się tutaj , oraz pod numerem telefonu 52 585 47 10.