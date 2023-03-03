Розпочато велосезон у регіоні, освітня програма про ДТП та новий спосіб шахраїв
Велосезон у Бидгощі та Торуні розпочато. Новий спосіб шахрайства. Житель Влоцлавка втратив 20 тисяч.
Nowa metoda oszustów! Włocławianin stracił 20 tysięcy złotych
Бидгощі та Торуні цього сезону безкоштовні поїздки подовжено до 30 хвилин.
У місті над річкою Брда також з’явився туристичний тариф. У місті Коперника
тариф на прокат велосипеда не зріс. Новинкою є символічна плата 0,25 злотих
за розблокування велосипеда. Подробиці на www.radiopik.pl
Засуджені винуватці ДТП навчатимуть молодь області – цього року вони
відвідають обрані школи та розповідатимуть свої історії. Такі зустрічі є
частиною нового проєкту, який реалізують Тюремна служба та Державтоінспекція. Мета - підвищення безпеки дорожнього руху. Минулого року в Куявсько-Поморському воєводстві сталося 760 ДТП, 102 людини загинуло і 849 отримали поранення.
Остерігайтеся нових методів шахрайства. Традиційні трюки «для онука» чи «аля поліцейський» доповнились новим – «додаток». Таким чином житель Влоцлавка втратив 20 тис. злотих. Як це відбулося? Чоловікові зателефонувала особа, яка видалася за працівника банку. Вона розповіла, що на даний момент хакери зламують його банківський рахунок, але операцію вдалося заблокувати. Фальшивий банкір порадив чоловікові встановити на мобільний додаток, що нібито захищає від злому облікового запису. Цього було достатньо, щоб розчистити рахунок. Додаток надав шахраю доступ до облікового запису. Поліцейські закликають бути обережними та застерігають від встановлення підозрілих додатків.