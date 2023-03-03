Розпочато велосезон у регіоні, освітня програма про ДТП та новий спосіб шахраїв

Велосезон у Бидгощі та Торуні розпочато. Новий спосіб шахрайства. Житель Влоцлавка втратив 20 тисяч.

Велосипед агломерації повернувся на вулиці двох найбільших міст області. УБидгощі та Торуні цього сезону безкоштовні поїздки подовжено до 30 хвилин.У місті над річкою Брда також з’явився туристичний тариф. У місті Коперникатариф на прокат велосипеда не зріс. Новинкою є символічна плата 0,25 злотихза розблокування велосипеда. Подробиці на www.radiopik.plЗасуджені винуватці ДТП навчатимуть молодь області – цього року вонивідвідають обрані школи та розповідатимуть свої історії. Такі зустрічі єчастиною нового проєкту, який реалізують Тюремна служба та Державтоінспекція. Мета - підвищення безпеки дорожнього руху. Минулого року в Куявсько-Поморському воєводстві сталося 760 ДТП, 102 людини загинуло і 849 отримали поранення.Остерігайтеся нових методів шахрайства. Традиційні трюки «для онука» чи «аля поліцейський» доповнились новим – «додаток». Таким чином житель Влоцлавка втратив 20 тис. злотих. Як це відбулося? Чоловікові зателефонувала особа, яка видалася за працівника банку. Вона розповіла, що на даний момент хакери зламують його банківський рахунок, але операцію вдалося заблокувати. Фальшивий банкір порадив чоловікові встановити на мобільний додаток, що нібито захищає від злому облікового запису. Цього було достатньо, щоб розчистити рахунок. Додаток надав шахраю доступ до облікового запису. Поліцейські закликають бути обережними та застерігають від встановлення підозрілих додатків.