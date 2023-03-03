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Polskie Radio PiK » Region
2023-03-03, 13:10 Pavlo Podkopaiev

Розпочато велосезон у регіоні, освітня програма про ДТП та новий спосіб шахраїв

У Бидгощі та Торуні цього сезону безкоштовні поїздки подовжено до 30 хвилин/фото: архіви
У Бидгощі та Торуні цього сезону безкоштовні поїздки подовжено до 30 хвилин/фото: архіви
Велосезон у Бидгощі та Торуні розпочато. Новий спосіб шахрайства. Житель Влоцлавка втратив 20 тисяч.
Nowa metoda oszustów Włocławianin stracił 20 tysięcy złotych

Nowa metoda oszustów! Włocławianin stracił 20 tysięcy złotych

Odsiadują wyroki za ciężkie wypadki drogowe. Będą przestrzegać młodzież
Чотири автобуси для України, дослідження слуху та набір до дитсадків
Зміни до Закону про допомогу біженцям, „Прокляті Солдати" та поміч на фронт
Wsiadaj na rower aglomeracyjny i jedź! Sezon w Bydgoszczy i Toruniu – rozpoczęty
Виставка „Очі війни", зріст цін на водійські іспити та книжкова благодійність
Мешканці, підприємці та фонди продовжують підтримувати Україну
Велосипед агломерації повернувся на вулиці двох найбільших міст області. У
Бидгощі та Торуні цього сезону безкоштовні поїздки подовжено до 30 хвилин.
У місті над річкою Брда також з’явився туристичний тариф. У місті Коперника
тариф на прокат велосипеда не зріс. Новинкою є символічна плата 0,25 злотих
за розблокування велосипеда. Подробиці на www.radiopik.pl

Засуджені винуватці ДТП навчатимуть молодь області – цього року вони
відвідають обрані школи та розповідатимуть свої історії. Такі зустрічі є
частиною нового проєкту, який реалізують Тюремна служба та Державтоінспекція. Мета - підвищення безпеки дорожнього руху. Минулого року в Куявсько-Поморському воєводстві сталося 760 ДТП, 102 людини загинуло і 849 отримали поранення.

Остерігайтеся нових методів шахрайства. Традиційні трюки «для онука» чи «аля поліцейський» доповнились новим – «додаток». Таким чином житель Влоцлавка втратив 20 тис. злотих. Як це відбулося? Чоловікові зателефонувала особа, яка видалася за працівника банку. Вона розповіла, що на даний момент хакери зламують його банківський рахунок, але операцію вдалося заблокувати. Фальшивий банкір порадив чоловікові встановити на мобільний додаток, що нібито захищає від злому облікового запису. Цього було достатньо, щоб розчистити рахунок. Додаток надав шахраю доступ до облікового запису. Поліцейські закликають бути обережними та застерігають від встановлення підозрілих додатків.
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Region

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