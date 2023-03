Na trasie popsuł się jej samochód. Z pomocą przyszli nakielscy policjanci

Nietypową interwencję podjęli policjanci nakielskiej „drogówki”. Dzięki ich pomocy na trasę mogła wrócić jedna z kierujących – funkcjonariusze naprawili usterkę w jej aucie.

– Policjanci nakielskiego referatu ruchu drogowego, pełniąc służby na trasach, spotykają się z bardzo różnymi sytuacjami. Przykładem może być ta sprzed kilku dni z Kcyni, kiedy do patrolu „drogówki” podjechała kierująca peugeotem, prosząc o pomoc w związku z usterką auta. Okazało się, że pojazd zgasł i kobieta w żaden sposób nie potrafiła go uruchomić. Mundurowi ocenili, że w aucie zapowietrzył się układ paliwowy, a wielokrotne próby jego odpalenia, spowodowały dodatkowo wyładowanie akumulatora – relacjonuje kom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy KPP w Nakle nad Notecią.– Policjanci zadzwonili do mieszkającego nieopodal kolegi, również funkcjonariusza, szybko organizując narzędzia niezbędne do rozkręcenia potrzebnych do naprawy elementów. Potwierdziło się, że powodem awarii był zapowietrzony układ paliwowy, dlatego też mundurowi usunęli usterkę i uruchomili peugeota. Naprawiony pojazd przekazali kierującej, by mogła ruszyć w dalszą trasę – dodaje policjantka.Podkreśla też, że pomoc jest jest wpisana w zawód policjanta. – O opisanej sytuacji z pewnością nikt by się nie dowiedział, gdyby nie podziękowania, jakie kierująca przesłała do nakielskiej komendy – wskazuje kom. Andrzejewska.