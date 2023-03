Pamiętają poligon rakiet V2 w Borach Tucholskich. Opowiadają o nim na filmie [wideo]

„Świadkowie historii” – to tytuł filmu poświęconego niemieckiemu poligonowi rakiet V2 w Borach Tucholskich. Projekcja produkcji odbędzie się w piątek (3 marca) w świetlicy wiejskiej w Małym Gacnie w gminie Cekcyn.











Film jest dziełem Stowarzyszenia na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w gminie Cekcyn „Światło”. – Historią poligonu „Heidekraut”, czyli po polsku „Wrzosu”, zaczęliśmy zajmować się w 2009 roku. Najpierw odbyła się konferencja naukowa w Tucholi, po niej część chłopaków, m.in. Wojtek Mąka, Jarek Butkiewicz pojechali do Lisin i nagrali pierwszy wywiad z panią Stefanią Schmidt – wówczas już przeszło 90-letnią osobą. To był pierwszy wywiad, od którego potem wzięły się kolejne – mówi Bartosz Puchowski, wiceprezes Stowarzyszenia.– Uzbierało się sześć takich wywiadów, niemniej nigdy nie było takich funduszy, które pozwoliłyby nam na zrealizowanie filmu dokumentalnego. W zeszłym roku Stowarzyszenie „Światło” realizowało projekt pod nazwą „Historia w leśnych ostępach zaklęta”, które było dofinansowane ze środków Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – dzięki temu projektowi dokręciliśmy pewne sceny, zmontowaliśmy ten film i on ujrzał światło dzienne – dodaje.Rakiety V2 były wielką nadzieją Niemców na odwrócenie losów drugiej wojny światowej w 1944 roku.Początek projekcji w świetlicy wiejskiej w Małym Gacnie o 18.00. Kolejne pokazy w następne weekendy w Zalesiu (11 marca, godz. 18.00), Ludwichowie (18 marca, godz. 18.00) i Zdrojach (31 marca, godz. 18.00).Film jest także dostępny na YouTubie. Poniżej do pobrania plakat wydarzenia.