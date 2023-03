Akcja "Masz Głos" ma być wsparciem do rozmów o współpracy z samorządami/Fot. zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Społecznicy, którzy chcą zmienić swoje najbliższe otoczenie, mogą zgłaszać się do akcji Masz Głos. Trwają zapisy do ogólnopolskiego programu Fundacji Batorego. Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami.