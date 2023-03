Pieszo i rowerem przez region. Ścieżki, przejścia i perony będą kosztować ponad 100 milionów

Między innymi ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych za łącznie ponad 100 milionów złotych mają wkrótce powstać w województwie kujawsko-pomorskim. Samorządy gminne i powiatowe mają miesiąc na ubieganie się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Program jest dedykowany inwestycjom zwiększającym bezpieczeństwo tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych i rowerzystów. Do składania wniosków zachęca wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. – Na ścieżki będą 54 mln zł dofinansowania rządowego, ale mniej więcej połowę samorząd musi zapewnić, więc szacujemy, że wszystkie inwestycje wyniosą przeszło 100 mln złotych – mówi. Jak tłumaczy, niekiedy samorząd może otrzymać nieco wyższe dofinansowanie. – W przypadku kilku samorządów w województwie jest to 55 proc. dofinansowania – ale można powiedzieć, że za około 110 mln złotych będę wybudowane ścieżki rowerowe i drogi dla pieszych, pieszych i rowerów, przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, perony przystankowe wraz z dojściami do tych peronów – na to też samorządy w ramach tego programu będą mogły składać wnioski o dofinansowanie – dodaje.Nabór wniosków potrwa do 3 kwietnia, nie dotyczy miast wojewódzkich.