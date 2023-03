Smartfony w rękach młodych ludzi. Sympozjum, na którym warto być!

Jak używanie smartfona wpływa na pracę mózgu i rozwój człowieka? – między innymi tego dowiedzą się uczestnicy sympozjum „Smartfon – wyzwanie naszych czasów”, które odbędzie się na Politechnice Bydgoskiej. Początek w piątek (3 marca).

Sympozjum w Audytorium Novum Politechniki Bydgoskiej potrwa dwa dni. Piątkowe prelekcje adresowane są do młodzieży, sobotnie do rodziców i nauczycieli.Prelekcje dla obu grup słuchaczy wygłosi gość specjalny – Manfred Spitzer, niemiecki psychiatra i neurobiolog, profesor wizytujący Uniwersytetu Harvarda.Jak podkreślają organizatorzy, świat wirtualny szczególnie mocno wpływa na ludzi młodych. – Istnieje niebezpieczeństwo, że bardziej żyją w świecie wirtualnym, niż realnym. Przynosi to, niestety, duże konsekwencje dla ich rozwoju, wpływa na całe ich życie – mówi Mirosława Chmielewicz z Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie.– Nowoczesna technologia stawia przed nami wiele pytań, ale też wyzwań (...). Chodzi o to, żeby się nie zatracić, a szczególnie, żeby nie stracić młodych ludzi. Jak mówią badania naukowe, jeżeli młodzież i dzieci korzystają z wirtualnego świata w sposób bezmyślny, nieprzygotowany i bezrefleksyjny, może to doprowadzić do wielkich tragedii życiowych (...) - dodaje Mirosława Chmielewicz.Na sobotę są jeszcze wolne miejsca, a ci, którzy nie zdołają dotrzeć, mogą odsłuchać wykładów online – na kanale YouTube „Sympozjum Wyzwania Bydgoszcz”. Szczegóły i stronie www.smartfon-wyzwania.pl.Program do pobrania: TUTAJ