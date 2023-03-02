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Polskie Radio PiK » Region
2023-03-02, 12:02 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Чотири автобуси для України, дослідження слуху та набір до дитсадків

Влоцлавек подарує Україні чотири автобуси громадського транспорту./fot. archiwum/MPK Włocławek/Facebook
Влоцлавек подарує Україні чотири автобуси громадського транспорту./fot. archiwum/MPK Włocławek/Facebook
Чотири дизельні автобуси рушать до України, цілком можливо, що не порожні. Університетський госпіталь ім Jurasza запрошує на дослідження слуху. Триває набір до дитсадків.

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Влоцлавек подарує Україні чотири автобуси громадського транспорту. Заступник мера у справах міського транспорту Кшиштоф Кукуцький каже, що українці просили про цей подарунок. Значна частина українських автобусів пішла на фронт і використовувалася для евакуації мирного населення. Більшість із них знищено. Йдеться про чотири дизельні автобуси, які порожніми в Україну не поїдуть. Влоцлавек сподівається, що жителі наповнять їх подарунками для сусідів, що борються. В основному йдеться про консервита засоби гігієни. Незабаром мерія оголосить збір.

Фахівці відділення отоларингології університетської клініки ім. Jurasza в Бидгощі заохочують вас подбати про свій слух і запрошують на безкоштовне дослідження. Скористатися ним бажаючі зможуть щоп'ятниці у березні. Обов'язкова попередня реєстрація. Подробиці на www.radiopik.pl.

До уваги батьків. Якщо ви хочете записати дитину в садочок - зараз саме час. В області розпочато набір до інституцій місцевого самоврядування. Заяви вже можна подавати в Торуні та Іновроцлаві. Набір буде закрито 10 березня. Вчора також розпочався набір у Влоцлавку та Ґрудзьондзу. У Влоцлавку батьки мають час подати документи до 24 березня, у Ґрудзьондзу – до кінця місяця. У Бидгощі реєстрація заяв на вступ до дитсадка буде можлива з 20 березня. Детальну інформацію можна знайти на сайті міських рад.
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