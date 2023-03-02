Чотири автобуси для України, дослідження слуху та набір до дитсадків

Чотири дизельні автобуси рушать до України, цілком можливо, що не порожні. Університетський госпіталь ім Jurasza запрошує на дослідження слуху. Триває набір до дитсадків.

Влоцлавек подарує Україні чотири автобуси громадського транспорту. Заступник мера у справах міського транспорту Кшиштоф Кукуцький каже, що українці просили про цей подарунок. Значна частина українських автобусів пішла на фронт і використовувалася для евакуації мирного населення. Більшість із них знищено. Йдеться про чотири дизельні автобуси, які порожніми в Україну не поїдуть. Влоцлавек сподівається, що жителі наповнять їх подарунками для сусідів, що борються. В основному йдеться про консервита засоби гігієни. Незабаром мерія оголосить збір.Фахівці відділення отоларингології університетської клініки ім. Jurasza в Бидгощі заохочують вас подбати про свій слух і запрошують на безкоштовне дослідження. Скористатися ним бажаючі зможуть щоп'ятниці у березні. Обов'язкова попередня реєстрація. Подробиці на www.radiopik.pl.До уваги батьків. Якщо ви хочете записати дитину в садочок - зараз саме час. В області розпочато набір до інституцій місцевого самоврядування. Заяви вже можна подавати в Торуні та Іновроцлаві. Набір буде закрито 10 березня. Вчора також розпочався набір у Влоцлавку та Ґрудзьондзу. У Влоцлавку батьки мають час подати документи до 24 березня, у Ґрудзьондзу – до кінця місяця. У Бидгощі реєстрація заяв на вступ до дитсадка буде можлива з 20 березня. Детальну інформацію можна знайти на сайті міських рад.