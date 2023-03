Co wiesz o Wojsku Polskim? Weź udział w quizie i wygraj upominki od MON! [wideo]

Jakie wyposażenie w ostatnim czasie zyskało Wojsko Polskie, a jakie zyska w najbliższym czasie? Między innymi tego będzie można dowiedzieć się na naszej antenie w przyszłym tygodniu.





O nowych nabytkach oraz o organizacji Sił Zbrojnych RP opowie gość „Popołudnia z nami” w poniedziałek (6 marca). Od tego dnia do 10 marca potrwa też quiz „Nowoczesne wojsko – bezpieczna Ojczyzna” – pytania konkursowe będzie można usłyszeć w audycji „Od ucha do ucha” (13:00–15:00). Do wygrania są zestawy upominków od Ministerstwa Obrony Narodowej.O obecnym i planowanym wyposażeniu Wojska Polskiego można przeczytać m.in. TUTAJ