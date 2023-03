Na Kujawach i Pomorzu jest coraz więcej stulatków. Właśnie wzrosły im „pensje”

Z roku na rok w woj. kujawsko-pomorskim rośnie liczba stulatków pobierających co miesiąc premię za wiek, czyli tzw. świadczenie honorowe. Od 1 marca wynosi ono 5,5 tysiąca złotych brutto.

Obecnie dodatkowe pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w woj. kujawsko-pomorskim otrzymuje 174 sędziwych seniorów, to jest o 32 procent więcej, niż rok temu.– Po ukończeniu 100 lat seniorzy mogą liczyć na dodatkową gratyfikację za wiek, czyli świadczenie honorowe. W regionie ZUS wypłaca 174 takie wyjątkowe świadczenia. Najstarsza beneficjentka ma 108 lat – poinformowała regionalna rzeczniczka ZUS Krystyna Michałek.Wysokość świadczenia honorowego może być różna: wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Kwota ta zmienia się zawsze wraz z waloryzacją i jest ważna od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku.Raz przyznane takie dodatkowe wsparcie nie ulega zmianie i jest wypłacane do końca życia w tej samej wysokości. Od 1 marca 2023 r. dla nowych stulatków to ponad 5,5 tys. zł brutto miesięcznie. Jeszcze do końca lutego było to ponad 4,9 tys. zł brutto, a w 2021 r. – około 4,3 tys. zł brutto.Świadczenie honorowe wypłacane jest z urzędu, wraz z dotychczas pobieraną emeryturą lub rentą, począwszy od miesiąca, w którym senior kończy sto lat. Specjalny dodatek może również otrzymać stulatek, który nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS lub innego organu emerytalnego, ale wówczas należy złożyć wniosek do ZUS o to świadczenie wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.