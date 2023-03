Włocławek ogłasza Rok Fajansu! 150 lat temu uruchomiono pierwszą fabrykę w mieście

Fajans ma stać się wizytówką Włocławka – to cel wydarzeń organizowanych przez Miasto w ramach Roku Fajansu. Na mieszkańców i turystów czekają m.in. festiwal fajansu, sympozjum naukowe, plener malarski czy konkurs na mural.

– Nie ustajemy w wysiłkach, aby fajans promować. Wraca moda na fajans, to zainteresowanie wzrasta, nie tylko w naszym mieście, ale w całej Polsce i nie tylko – mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.Dyrektor Centrum Kultury Browar Lidia Piechocka-Witczak podkreśla, że o włocławskim fajansie jest głośno od 1873 roku – właśnie wtedy uruchomiono pierwszą fabrykę fajansu w mieście. – W pewnym momencie we Włocławku były aż cztery miejsca, w których fajans był produkowany i my to wszystko chcemy teraz przypominać – mówi.Głównym koordynatorem obchodów jest właściciel Fabryki Fajansu, Tyberiusz Rajs. – Wstępem było wyemitowanie, razem z Pocztą Polską, serii znaczków. Same obchody przypadają na 24 i 25 czerwca w dwóch miejscach tradycyjnie związanych z fajansem: wzorcownią i muzeum na ul. Słowackiego – zapowiada.W ramach obchodów Roku Fajansu we Włocławku odbędą się m.in. festiwal fajansu, pokaz mody, sympozjum naukowe, plener malarski, konkurs na mural i wystawy. W tym roku otwarte zostanie także Interaktywne Centrum Fajansu. Roboty budowlane w zabytkowym kompleksie dawnego Banku Gdańskiego przy zbiegu ul. Królewieckiej i Żabiej dobiegają końca, zaczyna się urządzanie przestrzeni.Więcej w relacji Agnieszki Marszał.